Son dakika: 31 Mart seçimlerindeki usulsüzlükle ilgili karar!
Giriş Tarihi: 27.09.2019
Son dakika haberi... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmesi yapıldığı gerekçesiyle 10'u ilçe seçim kurulu müdürü olmak üzere 17 kişi hakkında başlattığı sonuşturmada "takipsizlik" kararı verildi.Detaylar geliyor...
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