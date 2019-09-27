27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: 31 Mart seçimlerindeki usulsüzlükle ilgili karar!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019
31 MART SEÇİMLERİNDEKİ USULSÜZLÜKLE İLGİLİ KARAR

Son dakika haberi... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iptal edilen yerel seçimlerinde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmesi yapıldığı gerekçesiyle 10'u ilçe kurulu müdürü olmak üzere 17 kişi hakkında başlattığı sonuşturmada "takipsizlik" kararı verildi.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN