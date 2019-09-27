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HDP'liler tehdit etti Diyarbakırlı aileler tepki gösterdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019
HDP'LİLER TEHDİT ETTİ DİYARBAKIRLI AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

önünde 25 gündür devam eden evlat nöbetinde sinirler gerildi. PKK'nın kaçırdığı çocuklarını geri isteyen aileler, HDP il binasındaki kişiler tarafından taciz edildi. HDP'lilerin hakaretleri sonrası çocuklarını bekleyen aileler kapıya yüklendi, Diyarbakırlı anneler, emniyet ekipleri tarafından zor sakinleştirildi.

Türkiye'nin dikkatle takip ettiği Diyarbakır'daki evlat nöbetinde, HDP'liler çocuklarını bekleyen aileleri taciz etti. PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarını HDP il binası önünde bekleyen aileler, edilen hakaretler sonrası çılgına döndü.

TEHDİTLER KORKUTMADI

HDP'lilerin PKK ile tehdit ettiği Diyarbakırlı aileler geri atmadı. HDP il binası içindeki kişilerin tacizleri sonrası sinirlenen aileler binanın kapısına yüklendi. Emniyet ekipleri acılı aileleri güçlükle sakinleştirdi.

Kaçırılan gençlerden birisinin annesi, "Çocuklarımızı kandırıp götürüyorlar bizi de burada tehdit ediyorlar." diyerek sitem etti.

Tehditler karşısında korkusuzca mücadelesinin sürdüren bir başka acılı anne ise "O çocuklar gelecek. Çocukları burada bize verecekler. O çocuklar tehdit altında" ifadelerini kullandı.

Halkın çocuklarını dağa kaçıran PKK'yı destekleyen HDP'lileri hedef alan Diyarbakırlı bir anne de "Onların evlatları dışarıda" diyerek tepki gösterdi.

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İşte HDP gerçekleri! Her şeyi anlattılar İŞTE HDP GERÇEKLERİ! HER ŞEYİ ANLATTILAR

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