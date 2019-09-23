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Teslim olan terörist itiraf etti: HDP binasına gittik sonra bizi YPG'ye götürdüler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
TESLİM OLAN TERÖRİSTLER ANLATTI! ÖNCE HDP SONRA YPG....

Bölücü terör örgütü 'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan M.K ifadesinde, "'nın Suruç ilçesindeki binasına geldik. Bizi buraya gönderen sorumlu düzeydeki 'Azad' kod isimli terörist, HDP binasına gittiğinizde görüşmemizi istediği 'Baran' kod isimli örgüt üyesiyle şifre olarak ''i arıyoruz, cam taktıracağız.' dememizi istedi. Şifreyi ilettikten sonra 'Baran' kod isimli örgüt üyesi, bizi sınırına yakın bir köye götürdü. Karanlık çöktükten sonra sınırı aştık. Bizi 'li teröristler karşıladı." dedi.

annelerinin evlatlarına kavuşma ümidiyle İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, terör örgütü 'ya katıldıktan sonra yaralanarak ailesine geri dönen ve güvenlik güçlerine teslim olan M.K, ifadesinde, terör örgütü PKK'ya nasıl götürüldüğünü ve dağda yaşadıklarını aktardı.

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HDP İL BİNASINDAN...

Terörist M.K, ifadesinde, 2015'te HDP'nin 'ta yapılan mitinglerine katıldığını, burada tanıştığı bir kişiyle daha sonra HDP il binasında karşılaştığını belirterek, tanıştığı kişinin kendisini etkileyerek Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Şenyayla bölgesine götürdüğünü söyledi.

ISLIK ÇALDI VE MEZARLIĞA GİTTİK

Minibüsle kırsal bölgeye geldikleri sırada, kendisini terör örgütü PKK'ya götüren kişinin "ıslık" çaldığını, bunun üzerine silahlı 3 teröristin yanlarına geldiğini ve kendisini teröristlere teslim ettiğini kaydeden M.K, teröristlerle terör örgütünün mezarlığı olan bölgeye gittiklerini belirtti.

BİZİ YPG'Lİ TERÖRİSTLER KARŞILADI

M.K, şöyle devam etti:

"Yolçatı bölgesindeki belirlenen bir bölgeye gittiğimizde silahlı yaklaşık 20 örgüt üyesi ve yeni katılım yapmış kişiler bulunuyordu. 2 gece burada kaldıktan sonra benim gibi 4 kişi daha araçla 'nin Kobani kentine gitmek için yola çıktık. Yanımızda 15 yaşında bir çocuk da vardı. 'nın Suruç ilçesindeki HDP binasına geldik. Bizi buraya gönderen sorumlu düzeydeki 'Azad' kod isimli terörist, HDP binasına gittiğinizde görüşmemizi istediği 'Baran' kod isimli örgüt üyesiyle şifre olarak ''i arıyoruz, cam taktıracağız.' dememizi istedi. Şifreyi ilettikten sonra 'Baran' kod isimli örgüt üyesi, bizi Suriye sınırına yakın bir köye götürdü. Karanlık çöktükten sonra sınırı aştık. Bizi 'li teröristler karşıladı."

DALAĞIM ALINDI, SAĞ BACAĞIM FELÇ OLDU

Teröristler tarafından verilen 15 günlük eğitimden sonra mevzilerde nöbet tuttuklarını bildiren M.K, girdiği bir çatışmada yaralandığını, tedavi sürecinde dalağının alındığını ve sağ bacağının da felç olduğunu kaydetti.

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"PİŞMANIM"

M.K, "Terör örgütü PKK'ya gittiğim için çok pişmanım. Hayatımdaki en büyük hatadır. Yaralandığım ve tedavimin devam ettiği süre zarfında psikolojik olarak çökmüştüm. O dönemde bile örgütün ideolojisinde hareket ediyordum ancak zaman bana yaptığım hatalarımı gösterdi. Uzun süredir terör örgütü PKK ile bağımı kopardım. Artık sağlıklı düşünebiliyorum ve yaptığım hatalarımın farkındayım." ifadelerini kullandı.

BİZİ GETİREN KİŞİ PARA ALDI

M.K. ile terör örgütüne götürülmek istendiği sırada pişman olarak geri dönen B.B. ise 4 yıl önce 'de HDP binasına birkaç kez gittiği sırada orada tanıştığı 2 kişi tarafından terörist cenazesinde kandırılarak Kobani'ye götürülmek istendiğini anlattı.

Cenazeyi defnettikten sonra geldikleri HDP binasında birkaç kişinin kendisini ikna etmeye çalıştığını anlatan B.B, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kabul ettiğini ileri sürdü.

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BOŞ ARAZİDE 10 KİŞİ...

Aynı gün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldiklerini belirten B.B. ifadesinde dağa gitmekten vazgeçtiğini şöyle anlattı:

"Boş bir arazide benim gibi 10 kişiyle geceyi geçirdik. Pişman olduğum için yanımda bulunanlara ve bizim gruptan sorumlu kişiye kandırıldığımı, kendimi satılmış hissettiğimi belirttim. Bizi getiren kişinin karşılığında para aldığını gördüm. İnancım kalmadı. 'Ben dönmek istiyorum' dediğimde ciddi tartışmalar yaşadık. Grup sorumlusu, 'Canın cehenneme, git ne halin varsa gör, zaten senin kurtuluşun olmaz, deşifre oldun, seni yakalarlar.' dedi. Ben de bunlardan hızla uzaklaştım."

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