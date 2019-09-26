Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği son dakika 27 Eylül Cuma Kocaeli’de okullar tatil mi?
27 Eylül Cuma Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de yarın okullar tatil mi sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından vatandaşlar panik yaşadı. Ders saatinde etkili olan deprem nedeniyle eğitim öğretim hayatı da olumsuz etkilendi. Deprem Kocaeli’de de etkisini hissettirdi. Peki, Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği son dakika açıklamalarını yakından takip eden vatandaşlar 27 Eylül Cuma Kocaeli’de okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. İşte okul tatiliyle ilgili merak edilenler.
Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği son dakika açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 27 Eylül Cuma Kocaeli'de okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul'da ciddi paniğe neden olan depremin etkisi çevre illerde de hissedildi. Saat 13.59'da Silivri'nin yaklaşık 20 - 25 kilometre güneyinde 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından GSM hatları uzun süre hizmet veremezken, büyük panik yaşandı. Depremin hissedildiği İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi illerde öğrenciler okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 27 Eylül Kocaeli'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı!
KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul ve Kocaeli'de tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildiği açıklanmıştı.
Kocaeli'de 27 Eylül Cuma günü okulların tatil olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
KANDİLLİ'DEN UYARI
Silivri açıklarında meydana gelen 5,7'lik depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden açıklama geldi. Depremin Silivri'nin yaklaşık 20 kilometre açığında ve 13 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, bölgede son 20 yılda buna benzer bir hareketlilik yaşanmadığı belirtildi.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Doğru, "Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bugün Türkiye saati ile saat 13.59'da Silivri'nin yaklaşık 20 - 25 kilometre güneyinde, Marmara Denizi içinde, İstanbul'a 75 kilometre mesafede 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem 13 kilometre derinlikte oluşmuştur. İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilmiştir. 24 Eylül 2019'da meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 1,5 ile 3,7 arasında değişen yaklaşık 60 adet artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün olan depremin ardındansa şu ana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki bunların en büyüğü 4,4 büyüklüğündedir. Büyüklüğü 4,7 ve 5,7 arasındaki artçılar klasik ana şok - artçı ilişkisinde değildirler. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, valilik ve AFAD'ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz. 1999 yılından beri bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var, Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın enerji biriktirdiği yönünde. Dolayısıyla zaten bir Marmara Denizi'nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu an itibarı ile bu depremin, onun öncüsü olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Tabi ki herkes teyakkuzda olsun, vatandaşlarımız tedbirli olsun" diye konuştu.
KÖPRÜLERDE HASAR YOK
Depremde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hasar gördüğüne yönelik sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıklama geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bu iddiaların gerçek olmadığını, köprüde hasar meydana gelmediğini belirtti. Fotoğrafta yer alan köprünün altındaki bölümün platform olduğu kaydedildi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada da ise "Deprem sonrası Boğaziçi'ndeki 3 köprüde de yapısal sorun olmadığı belirlendi" denildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 110 kişilik ekip, hasar analizi için çalışma yürütüyor.
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