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Son dakika: Tuzla'da korkutan yangın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
TUZLA'DA KORKUTAN YANGIN

haberi... 'dan korkutan bir haberi geldi.  Tuzla'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın boş bulunan deposunun elektrik panosunda çıktı. Çatıya sirayet eden yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikanın deposunda hasar meydana geldi.

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Son dakika: Tuzla'da fabrika yangını SON DAKİKA: TUZLA'DA FABRİKA YANGINI

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