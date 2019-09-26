Son dakika: Tuzla'da korkutan yangın
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
Son dakika haberi... İstanbul'dan korkutan bir yangın haberi geldi. Tuzla'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın boş bulunan deposunun elektrik panosunda yangın çıktı. Çatıya sirayet eden yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fabrikanın deposunda hasar meydana geldi.
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