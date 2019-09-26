Son dakika: Kıran-4 operasyonu başladı
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
Son dakika haberi... Terörle mücadele sürüyor. Terör örgütlerine yönelik yönelik Kıran-4 operasyonu başladı. Operasyon Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde yürütülüyor.Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştireln Kıran operasyonlarında 4. dalga operasyon başladı. Kıran 4 operasyonunda, bin 125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor. Operasyon kapsamında 2'si gri listede olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin illeri kırsalında da bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, amacıyla gerçekleştirilen Kıran operasyonlarında 4. dalga operasyon başladı.
Kıran-4 operasyonu, Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere 24 Eylül 2019 tarihinde Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatıldı.
Operasyonu kapsamında, Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Çemçe-Madur bölgesinde 1 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Bahse konu operasyonda Jandarma, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından müteşekkil bin 125 personel, 75 operasyonel tim görev aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kıran Operasyonlarının Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde genişleyerek devam edeceği vurgusu yapıldı.
FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP BERLİN'DE BULUŞTU! SKANDAL TOPLANTI KABUS DOLU 6 YIL! PKK PİKNİK BAHANESİYLE KAÇIRMIŞ...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Tuzla'da korkutan yangın
- 'Diyarbakır annesi' Yıldız Ballı: Kızımın ölüsünü ya da dirisini versinler!
- Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Seçimde usulsüzlük davasında tarih detayı
- İşte CHP'nin PKK'yı kınayamadığı o görüntüler
- İşte sıra sıra FOX TV'nin yalan haberleri
- "Erdoğan'dan başka kim böyle konuşmaya cesaret ediyor?"
- Son dakika: Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca saldırı
- 'Kıran-2' operasyonunda ele geçirilmişti! PKK'ya nereden gönderildiği ortaya çıktı
- Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı
Daha Fazla Gör
- 'Diyarbakır annesi' Yıldız Ballı'dan PKK ve uzantısı HDP'ye isyan: Kızımın ölüsünü ya da dirisini versinler!
- Veliaht Prens Bin Selman: Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu benim!
- PKK’nın istihbaratçısı terörist Mehmet Bayden öldürüldü! 57 günlük sıkı takip...
- Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam dünyası için kritik hamle! Televizyon kanalı kuruluyor
- Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?
- PAEM başvurusu nasıl yapılır? 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Arabada sigara içmek yasak mı? Arabada sigara içme cezası ne kadar?
- KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
- Mucize filmindeki Aziz kimdir? Mucize Aziz kimdir?
- BİM’de spor ürünleri satışa çıkıyor! 27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu!
- Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 57. son bölüm tek parça izle.. (ATV)