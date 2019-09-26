Son dakika: İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Deprem sonrası okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
Son dakika haberine göre; İstanbul'da saat 14:00'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar "İstanbul'da okullar tatil oldu mu? sorusuna yanıt aramaya başlarken beklenen açıklama geldi. İstanbul'da bugün okullar tatil edildi.
İstanbul'da bugün okullar tatil edildi.
Bugün İstanbul'da 5.7 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar İstanbul'da okullar tatil mi? sorusuna yanıt aradı.
Beklenen açıklama geldi. Son dakika depremi sebebiyle yarın okullar tatil edildi. Bugün ise deprem sebebi ile okullar boşaltılmıştı.
İSTANBUL DEPREMİ SONRASI BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ GÜNDEM OLDU! DEPREM KAHİNİ BÜYÜK DEPREM İÇİN NE DEDİ?
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