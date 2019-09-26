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Son dakika: İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Deprem sonrası okullar tatil mi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

haberine göre; 'da saat 14:00'da meydana gelen sonrası vatandaşlar "İstanbul'da okullar tatil oldu mu? sorusuna yanıt aramaya başlarken beklenen açıklama geldi. İstanbul'da bugün okullar tatil edildi.

İstanbul'da bugün okullar tatil edildi.

Bugün 'da 5.7 şiddetinde meydana gelen sonrası vatandaşlar İstanbul'da okullar tatil mi? sorusuna yanıt aradı.

Beklenen açıklama geldi. depremi sebebiyle yarın okullar tatil edildi. Bugün ise sebebi ile okullar boşaltılmıştı.

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