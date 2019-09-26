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İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
İSTANBUL'DAKİ DEPREMDE CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI!

’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. durağının karşısında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ DEPREM! AVCILAR'DA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI |VİDEO

MİNARE YIKILDI

İstanbul'da meydana gelen nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Alınan bilgiye göre, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı. Vatandaşlar açık alanlarda toplandı.

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