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İstanbul'da 5.8 şiddetinde korkutan deprem! Son depremler | Türkiye ile dünyanın en büyük depremleri...
Son dakika haberine göre; İstanbul'da saat 13:59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 15-20 saniye süren depremin "İstanbul Depremi"ni tetikleyip tetiklemediği en çok merak edilen konulardan biri. İstanbul tarih boyunca büyük depremlerle karşı karşıya kaldı. Binler insan hayatını kaybetti. Deprem gerçeği bir kez daha hatırlamak adına Türkiye'nin ve dünyanın gördüğü en büyük depremleri derledik.
Giriş Tarihi: 26.09.2019 17:33 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 17:34
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