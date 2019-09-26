26 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

'Kıran-2' operasyonunda ele geçirilmişti! PKK'ya nereden gönderildiği ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
'KIRAN-2' OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLMİŞTİ! PKK'YA NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Kıran-2' operasyonunda, Bagok kırsalında ele geçirilen, terör örgütü 'ya ait 2 Metis M-1 füze ateşleyicisinin özelliği ortaya çıktı. Füzenin, 2 kilometrelik menzilde hedefi vurma özelliği ile 95 santimlik çelik zırhı delebilecek gücünün olduğu belirtildi. Füze ateşleyicisinin, terör örgütü tarafından 'den Mardin'in ilçesi kırsalına kaçak yollardan gönderildiği öğrenildi.

Mardin, ve 'da, 28 Ağustos'ta, 117 timin katılımıyla terör örgütü 'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu devam ediyor. Mardin'in ilçesindeki Bagok kırsalında, 22 Eylül'de 41 timle sürdürülen operasyonda, terör örgütünün cephaneliğinin yanı sıra 20 yıllık arşivi de ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında olan, Rus yapımı 2 adet Metis M-1 füze ateşleyicisinin özelliği ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları; Metis M-1 füze ateşleyicisinin, karadan karaya ve karadan havaya atıldığını, 95 santimlik çelik zırhı delebilecek güce sahip olduğunu belirtti. Füzenin, 2 kilometrelik menzilde hedefini vurma özelliğinin de bulunduğu öğrenildi.

TSK'NIN ENVANTERİNDE YOK
Tripod üzerinden ateşlenen ve 15 saniye içinde fırlatılmaya hazır hale getirilebilen füze, hedefin aniden ortaya çıkması durumunda topçusu tarafından bir nesneye yaslanarak da omuzdan fırlatılabiliyor. Rus ordusunun yanı sıra , , , , Hırvatistan, Malezya, , , ve Lübnan Hizbullahı tarafından kullanılan füzenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer almadığı öğrenildi. Termal kamera da takılabilen, yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığındaki füzenin seri olarak da kullanılabildiği belirtildi. Başlığı saniyede 200 metre hızla seyreden füzenin değerinin ise 100 bin dolar civarında olduğu öğrenildi.

YPG, SURİYE'DEN GÖNDERMİŞ
Güvenlik kaynaklarınca terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda ikinci kez ele geçirilen Metis M-1 füze ateşleyicisinin, terör örgütü tarafından Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalına kaçak yollardan gönderildiği belirtildi.

PKK/PYD'li teröristlerin sınır hattında yeni planı PKK/PYD'Lİ TERÖRİSTLERİN SINIR HATTINDA YENİ PLANI
PKK/PYD'li teröristlerin sınır hattında yeni planı PKK/PYD'Lİ TERÖRİSTLERİN SINIR HATTINDA YENİ PLANI
Terör örgütü PKK, iş adamını kaçırdı TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, İŞ ADAMINI KAÇIRDI
Kabus dolu 6 yıl! PKK piknik bahanesiyle kaçırmış... KABUS DOLU 6 YIL! PKK PİKNİK BAHANESİYLE KAÇIRMIŞ...
Twitter'dan skandal! Terör örgütü PKK/YPG'ye böyle destek oldular... TWİTTER'DAN SKANDAL! TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE BÖYLE DESTEK OLDULAR...
Hatay'daki gemi yangınını PKK üstlendi! HATAY'DAKİ GEMİ YANGININI PKK ÜSTLENDİ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN