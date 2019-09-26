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Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den İstanbul depremi hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
HÜKÜMETTEN İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul depremi hakkında konuştu. Dönmez, "Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem doğalgaz tarafında devam ediyor. Merkez üssüne yakın 22 trafo merkezimiz devre dışı kalmıştı. 18'i an itibarıyla devreye alındı, 4'ü de çok kısa sürede devreye alınacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez açıklamasında merkez üssüne yakın 22 trafo merkezinin devre dışı kaldığını, 18 tanesinin an itibarıyla devreye alındığını, 4'ünün de çok kısa sürede devreye alınacağını söyledi.

Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorununun olmadığını, arzın hem elektrik hem doğal gaz tarafında devam ettiğini belirten Fatih Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğal gazda İGDAŞ'tan aldığımız bilgiler doğrultusunda herhangi bir dağıtım şebekesinde bir sıkıntı yok. Biliyorsunuz Marmara Ereğlisi'nde büyük bir LNG terminalimiz var. Projemizde herhangi bir sıkıntı yok. Ambarlı'da Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ait doğal gaz çevrim santralleri vardı. Onlarda ilk etapta sensörler devreye girdiği için işletme durdurulmuştu. Şu an itibari ile orada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ben 1999 büyük Marmara depreminde İGDAŞ'da yöneticiydim ve kriz merkezinin başındaydım. O günkü şartlarını, koşullarını yakinen hisseden birisi olarak o tarihten sonra özellikle enerji alt yapılarında depreme karşı tedbirleri, güvenlik önlemlerini arttırıcı çalışma yerine getirildi. Bunların içerisinde otomatik gaz kesici vanalar söz konusu."

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