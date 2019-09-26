"İlk defa böyle depremi hissediyorum"
Kent genelinde hissedilen deprem nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda çalışanlar ve yolcular kısa süreli panik yaşadı. Çalışanlardan Berkay Gezici, "Bayağı bir sallandık. Ben kendimi dışarı attım. Direkt yıkılacak zannettim. Bambaşka bir şeydi. İlk defa böyle depremi hissediyorum" dedi.
İstanbul'da kent genelinde hissedilen deprem İstanbul Havalimanı'nda kısa süreli hareketliliğe neden oldu.
İstanbul Havalimanı'nda da deprem olduğunu hisseden yolcular ile çalışanlar, terminalin belirli yerlerinde toplandı.
Yolcular ve çalışanlar kısa süreli panik yaşamalarının ardından aile ve yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüştü.
Havalimanındaki bir iş yerinde çalışan Berkay Gezici, basın mensuplarına deprem anında yaşadıklarını anlattı.
Berkay Gezici, çalıştığı iş yerindeki vitrinin gidip geldiğini belirterek, "Bayağı bir sallandık. Ben kendimi dışarı attım. Direkt yıkılacak zannettim. Bambaşka bir şeydi. İlk defa böyle depremi hissediyorum. Deprem bayağı kötüydü. Ben herhalde yer delindi diye düşündüm." diye konuştu.
Havalimanı çalışanı Tolga Yanarkaya ise asansördeyken deprem olduğunu, Atatürk Havalimanı'nda böyle depremler yaşadıklarını ancak bunun diğerlerinden biraz farklı olduğunu belirtti.
Yanarkaya, deprem anında çok tedirgin olduklarını da sözlerine ekledi.
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