Bu gece deprem olacak mı? Deprem uzmanından açıklama... İstanbul’da bu gece deprem olur mu?

Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da yaşanan 5.8 şiddetinde korkutan depremin ardından vatandaşlar İstanbul’da bu gece deprem olur mu sorusuna yanıt arıyor. Deprem uzmanlarının açıklamaları yakından takip ediliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, “5.8 büyüklüğündeki deprem enerji olarak yeri kırabilecek bir enerjiye sahip. Elbette bundan sonra büyük deprem olabilir mi? Teorik olarak olur.” diye konuştu.

Bu gece deprem olacak mı? İstanbul'da bu gece deprem olur mu sorusuna İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yanıt arıyor. Deprem gerçeği bugün yine Türkiye'ye kendisini hatırlattı. İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlar korku yaşadı. Okullar yarım gün tatil edilirken, kimi vatandaşlar da akşam saatlerini park ve bahçelerde geçirmeye başladı. Peki, bu gece deprem olur mu? Gece deprem mi olacak? İstanbul gece deprem uyarıları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy'un deprem yorumu…

DEPREM UZMANI ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Deprem gerçeğini bugün bir kez daha hatırladık. 5.8 büyüklüğündeki deprem enerji olarak yeri kırabilecek bir enerjiye sahip. Elbette bundan sonra büyük deprem olabilir mi? Teorik olarak olur.

Ama öyle görünüyor ki 5,8 büyüklüğündeki bu deprem bağımsız bir deprem. İki gün önceki 4,6 büyüklüğündeki deprem de bağımsız bir deprem. Bu da bir süre birkaç hafta devam edecek. Bunlar 4 büyüklüğünde olabilir 5 büyüklüğünde olabilir. Bu anlarda paniklememek gerekiyor. Bu işlerden en fazla paniklediğimiz zaman zarar görebiliyoruz.

Ailesel sorumluluklarımız var ve bu yüzden dikkatli olmalı fazla panik yapmamalıyız. Kaygı ve korkular elbette olacaktır ama bu depremler yaşanacak.

DEPREM SONRASI ÇOK ÖNEMLİ SOSYAL MEDYA UYARISI

Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden (UMED), İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara karşı uyarıda bulunuldu.

UMED'den yapılan açıklamada, depremin ardından dezenformasyon ve yalan haberlerler yapıldığına dikkat çekilerek, medya ve sosyal medya kullanıcıları dezenformasyona karşı daha dikkatli olmaya davet edildi.

Açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına "Bir bilgi ve fotoğraf teyit ettirilemiyor, doğrulatılamıyor ise paylaşılmamalıdır." çağrısında bulunuldu.

Yazılı, görsel ve dijital medyaya yönelik de uyarıların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medya, halkı manipüle etmeye ve algı oluşturmaya yönelik görüntü ve haberlere yer vermemelidir. İçeriği boşaltılmış, dezenformasyona uğramış bilgiler kitlelere ulaştırılmamalıdır."

TELEFONLAR NEDEN ÇEKMİYOR?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında kent genelinde hissedilen 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yakınlarından haber almak isteyen milyonlarca İstanbullu telefona sarıldı, ancak iletişim kesintisi yaşandı. Vatandaşların aynı anda telefon görüşmesi yapma ihtiyacı, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone operatörlerinin mevcut altyapılarını karşılamadı, telefon hatları kilitlendi.

GSM operatörlerinin aramaları sonuç vermeyince panikleyen vatandaşlar, internet hatları üzerinden yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Yaşanan aksamalarla ilgili GSM operatörlerinden yapılan açıklama ise, yoğunluktan kaynaklandığı yönündeydi. Çağrıların düşmemesinin yoğunluk geçtikten sonra düzeleceği şeklinde ifade edildi.