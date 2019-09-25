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Ölen teröristlere 'şehit' diyen, HDP'li başkana şok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019
ÖLEN TERÖRİSTLERE 'ŞEHİT' DİYEN, HDP'Lİ BAŞKANA ŞOK

'li Sur Belediye Başkanı hakkında, HDP İl Başkanlığı binasındaki bir konuşmasında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. HDP'li başkan ölen teröristlere 'şehit' demişti.

11. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Eylül'de görülen duruşmada Buluttekin hakkında hükmedilen 10 ay hapis cezasına ilişkin hazırlanan kararda, merkez Bağlar ilçesindeki partinin il binasında 7 Ocak 2018'de "Yerel Kadın Konferansı"nın düzenlendiği ve şüphelinin de bu konferansta konuşma yaptığı bildirildi.

Buluttekin'in savunmasına da yer verilen kararda, şüphelinin konuşmasında "şehit" ifadesini kullanmış olabileceğini aktardığı ancak propaganda yapma kastının olmadığını ileri sürdüğü yer aldı.

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin "terör örgütü propagandası yapmak" suçuna ilişkin değerlendirmesine de yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek, övmek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmek, propaganda suçunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Böylelikle silahlı örgüt, çeşitli yöntemlerle ve süreklilik gösterir biçimde propagandası yapıldığında onun varlığını sürdürmesine yardımcı olacak ve saldırılarını yapması kolaylaşacaktır."

Buluttekin'in konuşmasında yer alan ifadelerinin de bulunduğu kararda, sanığın eyleminin terör örgütü üyelerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek mahiyette olduğunu tespit edildiği aktarıldı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞİL

Sanığın fiilinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceği değerlendirilmesinin yapıldığı kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanık savunmasında ölen terör örgütü mensuplarına ilişkin 'şehit' ifadesini kullandığını bütünüyle inkar etmemiştir. Konuşmasında örgüt üyelerine yönelik 'şehitlik' gibi kutsal ve yüce bir sıfat atfederek isimlerini zikrederek 'şehitler onurumuzdur' diyerek açıkça övmüştür. Ölen örgüt mensuplarına 'şehit' ifadesi kullanmasının, terör örgütü PKK'nın saldırılarını 'özgürlük mücadelesi' adı altında meşru göstererek bu yola başvurmayı teşvik ettiği ve örgütün kullandığı yöntemlere destek verici nitelikte olduğu anlaşılmıştır."

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin verdiği kararda, 'in TCK'nin 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına hükmetti.

AA

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