Sağlık Bakanı Koca: Yasa dışı ürün satışı ve tanıtımı yapanlara 6,3 milyon ceza kesildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasal mevzuata aykırı ürün satış ve tanıtımı yapan internet siteleri ve televizyonlara 6,3 milyon ceza kesildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletildi" dedi.
6.3 MİLYON CEZA KESİLDİ
Bakan Koca "2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirildi. Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının yapıldığı internet siteleri ile televizyon kuruluşlarına 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı" dedi.
BAKAN BİLGİLENDİRME YAPTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine, internet siteleri üzerinden ilaç ve sağlık beyanıyla yapılan ürün tanıtım ve satışlarına yönelik bu yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da "İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz." hükmünün yer aldığını anımsatan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından bu yıl içerisinde, internet üzerinden ilaç satışına yönelik 2 bin 319 internet sitesine erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine yazı yazıldığını ve 6 site hakkında suç duyurusu sürecinin başlatıldığını söyledi.
Koca, kapatılan internet sitelerinde daha çok sporcuların kullandığı stereoidler, performans arttırıcı, gebelik sonlandıran ilaçlar, tıbbi mamalar ve saç dökülmesini engelleyici ürünlerin bulunduğunu belirtti.
CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİNE YOL AÇTI
Başta internet siteleri olmak üzere her türlü görsel ve basılı mecrada "zayıflattığı, hastalıklara iyi geldiği, hastalıkları tedavi ettiği, iyileştirdiği, saç çıkardığı, performans arttırdığı" gibi sağlık beyanı mevzuatına aykırı ifadelerle ürün tanıtımı ve satışı yapıldığını dile getiren Bakan Koca, tüketicilerin bilgi eksikliği ve tecrübesizlikleri istismar edilerek yapılan tanıtımlar sonucunda kullanılan ürünlerin, çeşitli organ yetmezliklerine ve ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık problemlerine yol açtığını vurguladı.
"TEFF TOHUMLU ÇAY" VE "MAVİ SU" TANITIMLARINA İDARİ İŞLEM
Son zamanlarda en çok karşılaşılan ürün grupları arasında, zayıflattığı iddiasıyla "Teff Tohumlu Çay" ve saç çıkardığı iddiasıyla tanıtımı yapılan "mavi su" gibi ürünlerin yer aldığını ifade eden Koca, TİTCK tarafından bu tanıtımlara yönelik idari işlemlerin yürütüldüğü bilgisini verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
"İnternet üzerinden yapılan tanıtımlara yönelik olarak 2019 yılı ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi amacıyla Erişim Sağlayıcıları Birliğine, 2 bin 456 internet sitesi de yapılan reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirildi.
6,3 MİLYON CEZA KESİLDİ
Ayrıca söz konusu tanıtım ve satışlardan dolayı toplam 16 kişi, internet sitesi ve firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Bu yıl ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı internet sitelerine 200 bin lira, televizyonda yapılan tanıtımlardan dolayı yayıncı kuruluşlara ise 6 milyon 150 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı."
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