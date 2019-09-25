Son dakika: FETÖ'nün doktor yapılanmasına operasyon
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Son dakika haberi... Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 doktorun gözaltına alındığı bildirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin ByLock görüşme içeriklerinde adları geçen doktorlar için gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Kütahya, Rize ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda, doktorlar M.Ü, M.Y, O.Y. ve M.A'yı gözaltına aldı.
Sivas'a getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
AA
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