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Son dakika: FETÖ'nün doktor yapılanmasına operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019
FETÖ'NÜN DOKTOR YAPILANMASINA OPERASYON

Son dakika haberi... 'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 4 doktorun gözaltına alındığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, /'nin doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin ByLock görüşme içeriklerinde adları geçen doktorlar için gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkezli , ve 'da düzenlediği operasyonda, doktorlar M.Ü, M.Y, O.Y. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

AA

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