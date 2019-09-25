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Meral Akşener, CHP ve HDP'nin iş birliği yaptığını bilmediğini söyledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
MERAL AKŞENER'DEN İLGİNÇ CHP VE HDP AÇIKLAMASI!

İYİ Parti Genel Başkanı , partisinin diğer üyelerinin aksine 'nin ile iletişim kurup kurmadığı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Meral Akşener katıldığı programda, "CHP ile HDP arasında herhangi bir ilişki, iletişim var mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum. Sayın ile bu konuda herhangi bir konuşmamız olmadı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren ile İYİ Parti ittifakına 'nin de destek verdiği sürekli olarak tartışılan konulardan biri olmuş, HDP'den gelen destekleyici açıklamalar bu iddiaların doğruluğunu ortaya çıkarmıştı.

İTTİFAKTA GERGİNİLİK

Yerel seçimlerden sonra İYİ Parti CHP'yi HDP ile iş birliği ile suçlamış, ittifaka gerginlik olduğu görülmüştü. Konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sert açıklamalarda bulunmuştu.

Meral Akşener, CHP ve HDP'nin iş birliği yaptığını bilmediğini söyledi | Video MERAL AKŞENER, CHP VE HDP'NİN İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ | VİDEO

KURMAYLARINI YALANLADI

Dün akşam Habertürk'te 'nın sunduğu Teke Tek programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı konuyla ilgili verdiği cevapla Ağıralioğlu ve Türkkan'ı yalanlamış oldu.

"BEN BİLMİYORUM"

Akşener, "HDP ile CHP'nin belirli bir düzeyde ilişki kuruyor olması sizi biraz rahatsız ediyor mu?" sorusuna "Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında herhangi bir ilişki, iletişim var mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuda herhangi bir konuşmamız olmadı. Kılıçdaroğlu bize der ki; 'Biz HDP+Saadet artı, artı gitmek istiyoruz siz de buyurun..' O zaman biz fikrimizi hayır diye söyleriz. Çünkü HDP'nin PKK'yla olan iletişimi, PKK'yla arasına bir türlü mesafe koyamaması bunlar kabul edilebilir, bizim hoş karşılayacağımız şeyler değil." ifadelerini kullandı.

Akşener'in verdiği cevapta HDP ile Saadet Partisi'ni de aynı kefeye koyması dikkat çekti.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU VE LÜTFÜ TÜRKKAN NE DEMİŞTİ?

CHP'nin HDP ile iş birliği içinde olduğunu ve bu durumdan rahatsız olduklarını söyleyen Ağıralioğlu, "CHP'nin HDP'ye doğru adımlarını görüyoruz. Biz bu konuda endişeliyiz. Bu adımları tereddütle izliyoruz. Hassasiyetlerimizin görülmesi lazım. Yakın markajda tutacağım diye kurumsal ilişkiye geçerseniz o kurumsal ilişki bizi dışarı çıkarır." demişti.

Konuyla ilgili İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Kimse bizi CHP ile koalisyon yapan bir parti olarak göstermesin. Biz CHP ile aynı görüşe sahip bir parti değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti mi bitti." ifadelerini kullanmıştı.

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