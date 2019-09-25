Mağdur olan İngiliz turistler ülkesine dönerken Sözcü yine bir skandala imza attı

İngiliz devi Thomas Cook'un iflas etmesinin ardından mağdur olan İngiliz vatandaşları, ülkelerine dönüyor. Türkiye'den ülkesine dönmeye çalışan İngiliz turistleri manşetine taşıyan Sözcü, bu durumu "Türkiye'den kaçış başladı" başlığıyla vererek büyük bir skandala imza attı. Turizm sektörü için önemli gelir kaynaklarında olan İngiliz turistlerin gitmesine adeta sevinen ve manüpülatif başlık atan Sözcü'ye tepkiler çok sert oldu.

Yaklaşık olarak 178 yıldır varlığını sürdüren ve dünyanın önemli tur operatörlerinden olan Thomas Cook'un geçtiğimiz günlerde iflas ettiğini açıklaması tüm dünyada şok etkisi yarattı. Dünya genelinde havacılık ve turizm anlamında kaos yaşanırken tatil turlarını bu şirketten alan İngiliz turistlerde mağdur konumuna düştü.







SKANDAL BAŞLIK

Mağdur olan İngiliz turistler dünya genelinde ülkelerine dönmek için uğraşırken ülkemize gelen turistler de yavaş yavaş dönüşlerini sürdürüyor. İşte bu durumu manşetine taşıyan Sözcü çok büyük bir skandala imza attı. Giden İngiliz turistler için; "Türkiye'den kaçış başladı" diye başlık atan Sözcü'ye çok sert tepki geldi.

"NEDEN BU DÜŞMANLIK?"

Bu skandal başlığın ardından vatandaşlar Sözcü'ye "Ülkeye düşman mısınız?", "Neden bu düşmanlık?", "Siz nerenin kurumusunuz?" ve "Binlerce insan bu sektörden ekmek yiyor." diye tepki gösterdi. Bu tepkilerin ardından Sözcü haberin başlığını değiştirdi. Haberin başlığını tepkilerden sonra "Dünya bu karelerle izliyor: Thomas Cook mağdurları böyle gittiler..." diye değiştirdiler.