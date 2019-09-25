25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Mağdur olan İngiliz turistler ülkesine dönerken Sözcü yine bir skandala imza attı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
SÖZCÜ'DEN BİR SKANDAL DAHA! TEPKİLER ÇIĞ GİBİ...

İngiliz devi 'un iflas etmesinin ardından mağdur olan İngiliz vatandaşları, ülkelerine dönüyor. 'den ülkesine dönmeye çalışan İngiliz turistleri manşetine taşıyan , bu durumu "Türkiye'den kaçış başladı" başlığıyla vererek büyük bir skandala imza attı. sektörü için önemli gelir kaynaklarında olan İngiliz turistlerin gitmesine adeta sevinen ve manüpülatif başlık atan Sözcü'ye tepkiler çok sert oldu.

Yaklaşık olarak 178 yıldır varlığını sürdüren ve dünyanın önemli tur operatörlerinden olan 'un geçtiğimiz günlerde iflas ettiğini açıklaması tüm dünyada şok etkisi yarattı. Dünya genelinde havacılık ve anlamında kaos yaşanırken tatil turlarını bu şirketten alan İngiliz turistlerde mağdur konumuna düştü.




SKANDAL BAŞLIK

Mağdur olan İngiliz turistler dünya genelinde ülkelerine dönmek için uğraşırken ülkemize gelen turistler de yavaş yavaş dönüşlerini sürdürüyor. İşte bu durumu manşetine taşıyan çok büyük bir skandala imza attı. Giden İngiliz turistler için; "'den kaçış başladı" diye başlık atan Sözcü'ye çok sert tepki geldi.

"NEDEN BU DÜŞMANLIK?"

Bu skandal başlığın ardından vatandaşlar Sözcü'ye "Ülkeye düşman mısınız?", "Neden bu düşmanlık?", "Siz nerenin kurumusunuz?" ve "Binlerce insan bu sektörden ekmek yiyor." diye tepki gösterdi. Bu tepkilerin ardından Sözcü haberin başlığını değiştirdi. Haberin başlığını tepkilerden sonra "Dünya bu karelerle izliyor: Thomas Cook mağdurları böyle gittiler..." diye değiştirdiler.

Thomas Cook Almanya'da da iflas istedi THOMAS COOK ALMANYA'DA DA İFLAS İSTEDİ
İngiliz hükümetinden flaş Thomas Cook hamlesi İNGİLİZ HÜKÜMETİNDEN FLAŞ THOMAS COOK HAMLESİ
İngiltere'den Thomas Cook'un iflası için soruşturma talimatı İNGİLTERE'DEN THOMAS COOK'UN İFLASI İÇİN SORUŞTURMA TALİMATI
Dünyanın en büyük uçağı, Thomas Cook mağdurlarını almak için Türkiye'ye geldi DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞI, THOMAS COOK MAĞDURLARINI ALMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Almanyadan Cem Almanyadan Cem

Umarim yakin bir gelecekte Türkiyeden kacan Sözcü'nün ta kendisi olur..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.09.2019 17:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN