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Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019
HAKKARİ'DE ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ UYGULAMASI

'nin ilçesindeki 3 bölge, 6 gün süreyle " bölgesi" ilan edildi. "Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, Valiliğin ulaşılabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Terör saldırıları nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, ilçesindeki 3 bölgenin 25 Eylül saat 00.00'dan 30 Eylül saat 23.59'a kadar " bölgesi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, Valiliğin ulaşılabilecek.

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