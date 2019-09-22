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Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
BAKANLIK DUYURDU! 7 TERÖRİSTİ İNLERİNDE VURDUK

, devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

, bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Haftanin bölgesine yapılan hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklama:

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. "

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Kuzey Irak'a hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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