Güvenlik uzmanı Ağar: Adana saldırısıyla Türkiye yeniden terör kuşağına sokulmak isteniyor
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda özel harekat polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Hain saldırıyı yorumlayan Stratejist ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Bağdadi ve Karayılan tehditleri Türkiye'nin yeniden bileşik ve birleşik bir terör kuşağına sokulmak istendiğini gösteriyor." dedi. Ayrıca Ağar, "Küresel dizayn, kurgulayıcı ve uygulayıcılar Türkiye'nin dizayna müdahale etmemesini, dışarıda kalmasını, korkuya boyun eğmesini ve bıçağa boynunu uzatmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda özel harekat polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada yaralı polislerin olduğu ve çevrede bulunan sivil araçların da zarar gördüğü öğrenildi.
5 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre saldırıda 5 polis memuru yaralandı. Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandı. Stratejist ve güvenlik uzmanı Abdullar Ağar bu hain saldırının ne anlama geldiğini değerlendirdi.
İşte Ağar'ın değerlendirmeleri:
Adana Yüreğir'de polisimize yol kenarı bomba (RSB) ile saldırıyı aracın zırhlı olması nedeniyle hafif atlattık. Çok çok geçmiş olsun.
"TÜRKİYE TERÖR KUŞAĞINA SOKULMAK İSTENİYOR"
DAEŞ ve YPG/PKK'nın yakalanan canlı bombaları, türev örgütlerin orman ve fabrika kundaklamaları, yasa dışı silahlı sol ve İdlib'te mezhebi radikallerin Türkiye'ye karşı aktifleşme çabaları, Güneydoğu'daki EYP ve GYP'ler, FK ve ZDH bölgelerinin hem içten hem de dıştan istikrarsızlaştırılmak istenmesi, Bağdadi ve Karayılan tehditleri Türkiye'nin yeniden bileşik ve birleşik bir terör kuşağına sokulmak istendiğini gösteriyor.
"KÜRESEL DİZAYN UYGULAYICILAR..."
Küresel dizayn, kurgulayıcı ve uygulayıcılar Türkiye'nin dizayna müdahale etmemesini, dışarıda kalmasını, korkuya boyun eğmesini ve bıçağa boynunu uzatmasını istiyorlar.
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