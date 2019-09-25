Adana'daki saldırı sonrası büyük operasyon
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
Son dakika haberi... Adana'da sabah saatlerinde polis aracına gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası büyük bir operasyonun başladığı öğrenildi. İşte Adana'dan son bilgiler...Adana'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.
VALİLİK: YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Saldırıyla ilgili Adana Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde polis servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız ve 1 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup, genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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