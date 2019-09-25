Son dakika: Adana'da polis servisine bombalı saldırı!
Son dakika haberine göre; Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesinde, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında Dadaloğlu Kavşağı üst geçidinin yanındaki ağacın altına konulan el yapımı ya da zaman ayarlı olduğu tahmin edilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu zırhlı servis aracındaki 5 kişi yaralandı.
Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bu arada, Adana Emniyet Müdür Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.
ADANA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.
Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.
1 POLİS MEMURU VE 4 KİŞİ YARALANDI
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Adana'daki saldırı sonrası büyük operasyon
- Başkan Erdoğan'ın eleştirilerine pis pis sırıtan İsrail temsilcisi
- Şırnak İdil'de PKK'ya bir darbe daha!
- Başkan Erdoğan BM kürsüsünde dünyaya göstermişti! İşte İsrail'in işgal haritası
- Başbuğ: Erdoğan'ın BM'deki konuşması birilerini rahatsız etti!
- Adana'daki bombalı saldırı ne anlama geliyor?
- Suriye sınırına askeri sevkiyat
- Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
- Başkan Erdoğan, Barron'u kabul etti
- ABD'den Türkiye’ye 100 milyar dolarlık teklif
- Macron: Trump ile Ruhani için gerekli şartlar oluştu
- Çin uzaya gözlem uydusu fırlattı
- EDHO 140. Bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm tek parça izle!
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte ATV dizisi Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu!
- PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 15 bin TL maaşla iş imkanı... Emirates kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? Kabin memuru alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Serap Çelikunal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan Müge Anlı'da şok sözler!
- A101 26 Eylül aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel katalog uygun fiyatlarla dikkat çekiyor!
- Kimse Bilmez neden yok? Kimse Bilmez bitti mi? Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm izle! EDHO 140. bölüm tek parça izle! (ATV)
- Selda Alkor kimdir? EDHO yeni oyuncusu Selda Alkor kaç yaşında, nereli?