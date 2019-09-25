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Son dakika: Adana'da polis servisine bombalı saldırı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
ADANA'DA POLİS SERVİSİNE BOMBALI SALDIRI!

Son dakika haberine göre; ’nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesinde, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında Dadaloğlu Kavşağı üst geçidinin yanındaki ağacın altına konulan el yapımı ya da zaman ayarlı olduğu tahmin edilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu zırhlı servis aracındaki 5 kişi yaralandı.

Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Bu arada, Emniyet Müdür Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

Adana'da polis aracına bombalı saldırı! ADANA'DA POLİS ARACINA BOMBALI SALDIRI!

Adana'da polislere bombalı saldırı! Olay yerinden ilk görüntüler ADANA'DA POLİSLERE BOMBALI SALDIRI! OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

ADANA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

1 POLİS MEMURU VE 4 KİŞİ YARALANDI

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

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