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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken bir adım daha

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
İSTANBUL'DA EKREM İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN BİR ADIM DAHA

Personelin işine son veren , yeniden işe alım ilanı yayınladı. 50 çalışanın işine son veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi internet sitesinden yeniden işe alım başvuru yayınlandı. Medya AŞ'den çıkarılan çalışanlar ve sosyal medya kullanıcıları 'nin yeni işe alım duyurusuna büyük tepkiler gösterdi.

, Medya AŞ'den çıkardığı 50 çalışanın yerine çok geçmeden yeni işe alım ilanı yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde (İBB) Medya AŞ tarafından iş akitleri önceki gün feshedilen bazı çalışanlar belediye önünde açıklama yapmıştı. Medya AŞ çalışanı Mihriban Çetinay "Bizleri 'bankamatik çalışanı' veya 'trol' olarak nitelendirenlere de hukuki gerekenin yapılacağını söylemek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı. Medya AŞ İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız ise "Sosyal medyadan bize linç kampanyası yapılıyor. İnsan kaynakları şefinin 'bankamatik' olma ihtimali var mı?"açıklamasında bulunmuştu.

İBB'DE YENİ İŞE ALIM İLANLARINA BÜYÜK TEPKİ GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Eylül 2019 itibarıyla iştirak şirketi olan İstanbul AŞ'de görevlendirilmek üzere yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Medya AŞ'den işten çıkarılmalar olduktan sonra yeni işe alım başvuru yayınlanması vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.

İşten çıkarılanlardan biri olan eski Medya A.Ş çalışan Mihriban Çetinay, "CHP Genel Başkanı Sayın ve İBB Başkanı Sayın seçim dönemi katıldıkları programlar ve meydanlarda ısrarla kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyledikleri halde, usulsüzce ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 20 Ağustos 2019'da aralarında özel kalem, müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekip ve idari personel olmak üzere 50 çalışanın işine son vermiştir" diye konuştu.

İşten çıkartılan Medya AŞ İnsan Kaynakları Şefi Erkan Yaldız da "Sosyal medyadan bize linç kampanyası yapılıyor. İnsan kaynakları şefinin bankamatik olma ihtimali var mı? Ben personelin girişini, çıkışını takip eden birisiyim. Kamu hakkını, belediye hakkını koruyan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyan birisiyim ben. Benim 3,5 yaşında çocuğum var. Ben o haramı çocuğuma yedirmem." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN İŞİNE SON VERİLMEYECEK" DENMİŞTİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Medya A.Ş. çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aratıp 'iş akdiniz feshedildi' dedirterek işlerinden etmişti. İmamoğlu seçim döneminde 'Kimsenin işine son verilmeyecek' ifadesini sıkça kullanmıştı. Fakat seçim dönemin verdiği hiçbir vaadi yerine getirmeyen Ekrem İmamoğlu bu sözünü de tutmadı.

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cabbar cabbar

ekremin baska alternatifi yok Emir kandilden geliyor,carkci kemostan geliyor cünkü secimden önce yapilan anlasmalarda belediyeden isciler cikarilacak ve bunlarin yerine pkk lilar isdihdam edilecek bu secimin diyeti mutlaka ödenecek zira secimlerden önce hdp nin basindaki ingiliz bunu acik acik ve defalarca dile getirdi,isin cok zor pontuslu Ekrem...

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cevapla 17.09.2019 19:55
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