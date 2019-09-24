Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'yi karıştıracak karar! Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatan hainliği ile suçlayan o isim işe alındı!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatan hainliği ile suçlayan Nuri Başkapan'ı işe aldı.
Göreve geldiği günden bu yana İBB'de yaptığı işçi kıyımıyla gündeme gelen CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'nun partisinin genel başkanını vatan hainliği ile suçlayan Nuri Başkapan'ı işe aldı.
Nuri Başkapan, 2018'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Aralık 2018'de 'İnsan Hakları ve Adalet Çalıştayı'nda yaptığı konuşma nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Dilekçede 'delil' olarak sunulan kayıtlarda Kılıçdaroğlu'nun "Bütün meydanların dolması lazım, bütün meydanların. Sokağa çıkmayan işçi, işçi değildir. Hak verilmez hak alınır" açıklaması yer almıştı.
Dilekçesi ile ilgili konuşan Nuri Başkapan, "Ben vatandaşlık görevimi yaptım" demişti.
Ekrem İmamoğlu'nun bu kararı parti içinde tartışmalara sebebiyet verirken, yerel seçimlerde kendisini İBB adayı olarak gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında soğuk rüzgarlar mı esiyor sorusunu akıllara getirdi.
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