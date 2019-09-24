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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'yi karıştıracak karar! Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatan hainliği ile suçlayan o isim işe alındı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019
EKREM İMAMOĞLU'NDAN CHP'Yİ KARIŞTIRACAK KARAR!

'li Başkanı , partisinin genel başkanı 'nu vatan hainliği ile suçlayan 'ı işe aldı.

Göreve geldiği günden bu yana 'de yaptığı işçi kıyımıyla gündeme gelen 'li başkan 'nun partisinin genel başkanını vatan hainliği ile suçlayan 'ı işe aldı.

Nuri Başkapan, 2018'de CHP Genel Başkanı 'nun 12 Aralık 2018'de 'İnsan Hakları ve Adalet Çalıştayı'nda yaptığı konuşma nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçede 'delil' olarak sunulan kayıtlarda Kılıçdaroğlu'nun "Bütün meydanların dolması lazım, bütün meydanların. Sokağa çıkmayan işçi, işçi değildir. Hak verilmez hak alınır" açıklaması yer almıştı.

Dilekçesi ile ilgili konuşan Nuri Başkapan, "Ben vatandaşlık görevimi yaptım" demişti.

Ekrem İmamoğlu'nun bu kararı parti içinde tartışmalara sebebiyet verirken, yerel seçimlerde kendisini İBB adayı olarak gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında soğuk rüzgarlar mı esiyor sorusunu akıllara getirdi.

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