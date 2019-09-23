Son dakika: IMF İcra Direktörü Kaya’dan skandal görüşme hakkında sert açıklama!
Son dakika haberine göre; IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya, IMF'nin CHP ve İyi Parti görüşmesi hakkında "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi" dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadesini kullandı.
Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.
Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.
Kaya, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, "Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Evde yüzde 22 indirim
- Tekstil ürünlerinde indirim oyunu!
- TOKİ'nin indirim kampanyası başladı mı?
- Antalya'da turizm patlaması
- Emekliye banka promosyonu
- Devlet 68 bin lira veriyor! İşte şartları...
- TOKİ'den dev fırsat!
- Bankalardan faiz indirim müjdesi! Kredi faiz oranları ne kadar? Güncel Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti, TEB, ING kredi faiz oranları!
- İstanbul Havalimanı Polonya'ya ilham oldu
- 17 milyona yeni maaş
- 2019 YKS ek kayıtlar başladı! YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapılıyor mu?
- Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru ne zaman sorulacak? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor?
- Başkan Erdoğan'dan ABD’de Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşmasında flaş açıklamalar
- 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu’nda neler olur?
- Emine Erdoğan Müslüman Toplumun Kadın Temsilcileriyle görüştü
- Başkan Erdoğan ABD'de Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü
- ABD'den Çin'e yöneik çağrı: Karşı durun!
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Bu maçın suçlusu Fatih Terim'dir!
- Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
- Kim Milyoner Olmak İster'e yeni sunucu! Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir?
- Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakim hakkında inceleme başlatıldı
- KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?