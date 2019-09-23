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Son dakika: IMF İcra Direktörü Kaya’dan skandal görüşme hakkında sert açıklama!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
SKANDAL GÖRÜŞME HAKKINDA SERT AÇIKLAMA!

Son dakika haberine göre; , IMF'nin ve görüşmesi hakkında "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi" dedi.

Uluslararası Para Fonu () İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin ve yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.

Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.

Kaya, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, "Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP ve İYİ Parti IMF yetkilileriyle gizli toplantı yaptı CHP VE İYİ PARTİ IMF YETKİLİLERİYLE GİZLİ TOPLANTI YAPTI

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