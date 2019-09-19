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PKK'dan kaçmayı başaran 4’ü kadın 6 terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019
PKK'NIN SONU GELİYOR! KAÇANLAR TEK TEK TESLİM OLUYOR

Terör örgütü ’nın 'ın kuzeyinde bulunan barınaklarından kaçmayı başaran 4’ü kadın 6 terörist kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey bölgesinde sürdürülen Pençe-3 Harekatı terör örgütü 'da çözülmeleri arttırdı.

6 TERÖRİST TESLİM OLDU

Terör örgütü PKK'nın kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçmayı başaran 4'ü kadın 6 terörist kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.

EMNİYE GÖTÜRÜLDÜLER

Teröristler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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