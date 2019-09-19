PKK'dan kaçmayı başaran 4’ü kadın 6 terörist teslim oldu
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyinde bulunan barınaklarından kaçmayı başaran 4’ü kadın 6 terörist Habur Kara Hudut kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak bölgesinde sürdürülen Pençe-3 Harekatı terör örgütü PKK'da çözülmeleri arttırdı.
6 TERÖRİST TESLİM OLDU
Terör örgütü PKK'nın kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçmayı başaran 4'ü kadın 6 terörist Habur Kara Hudut kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.
EMNİYE GÖTÜRÜLDÜLER
Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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