Son dakika: Ege'de 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege Denizi, Datça açıklarında saat 10.09'da 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Ege Denizi'nde 4.0 şiddetinde deprem hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.09'da yerin 78.08 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerden hissedildi. Depremi en çok hisseden ilçe ise Muğla'nın Datça ilçesi olarak belirlendi.

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak belirledi..