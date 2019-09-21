21 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2019
O ÜLKEDE KORKU! 30 YIL SONRA EN BÜYÜK DEPREM

'ta 5,8 büyüklüğünde meydana geldi. Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir" ifadelerine yer verildi.

'ta 5,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyinde olduğu ifade edildi.

"Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir." vurgusu yapılan açıklamada, olası can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Başkent Tiran'da paniğe kapılanlar sokağa çıkarken, bazı binalarda hasar oluştuğu görüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN