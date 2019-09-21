Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir" ifadelerine yer verildi.

Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyinde olduğu ifade edildi.

"Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir." vurgusu yapılan açıklamada, olası can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Başkent Tiran'da paniğe kapılanlar sokağa çıkarken, bazı binalarda hasar oluştuğu görüldü.