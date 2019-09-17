Son depremler... İzmir'de korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi yapılan son dakika açıklamasına göre İzmir'de saat 22.44'te 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Alaçatı ve Çeşme'de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü alınan bilgiye göre, İzmir'de saat 22.44 ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 17.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Çeşme ve Alaçatı ilçelerinde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddeti 3.2 olarak açıkladı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.09.16 22:44:42 38.2217 26.3688 17.2 -.- 3.3 3.1 ALACATI-CESME (IZMIR) İlksel
2019.09.16 18:56:17 39.0613 26.1082 7.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.16 15:46:53 37.0515 34.8570 15.2 -.- 1.7 -.- SIRAKOY-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.09.16 15:40:29 38.7378 41.8708 3.2 -.- 2.1 -.- ICBOGAZ-KORKUT (MUS) İlksel
2019.09.16 14:21:33 36.9278 34.7135 17.6 -.- 0.9 -.- YANPAR-AKDENIZ (MERSIN) İlksel
2019.09.16 14:08:25 39.6182 26.4142 4.1 -.- 1.7 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.09.16 13:24:24 39.5835 38.8112 8.5 -.- 1.8 -.- ATMA-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.09.16 13:02:39 37.8668 29.2490 0.0 -.- 1.9 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2019.09.16 12:37:30 39.9863 26.1407 14.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.09.16 12:10:07 37.5772 35.5772 1.1 -.- 2.0 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.09.16 12:04:11 37.1962 28.2418 0.0 -.- 1.7 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel
2019.09.16 10:15:20 39.1950 27.7442 0.0 -.- 1.2 -.- BAYAT-SOMA (MANISA) İlksel
2019.09.16 10:03:01 36.8698 28.9765 4.0 -.- 2.5 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
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