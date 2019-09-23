Son dakika: Emniyetten KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı açıklandı
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet teşkilatından ihraç edilenlerin sayısını açıkladı.
Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir" ifadelerini kullandı.
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