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Son dakika: Emniyetten KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
EMNİYETTEN KHK YOLUYLA İHRAÇ EDİLENLERİN SAYISI AÇIKLANDI

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı , "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir" dedi.

İçişleri Bakanı , Emniyet teşkilatından ihraç edilenlerin sayısını açıkladı.

Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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