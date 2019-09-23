Son dakika: AK Parti'nin önemli teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri ile ceza miktarlarının günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresinin genişletilmesi, gümrük muhafaza memurlarının emekli olduktan sonra zati silah edinebilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, önemli teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu söyledi.
Muş, Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri ile ceza miktarlarının günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresinin genişletilmesi, gümrük muhafaza memurlarının emekli olduktan sonra zati silah edinebilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.
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