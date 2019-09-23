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Son dakika: AK Parti'nin önemli teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
AK PARTİ'NİN ÖNEMLİ TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

Son dakika haberi... Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri ile ceza miktarlarının günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresinin genişletilmesi, gümrük muhafaza memurlarının emekli olduktan sonra zati silah edinebilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Grup Başkanvekili Mehmet Muş, önemli teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu söyledi.

Muş, Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri ile ceza miktarlarının günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresinin genişletilmesi, gümrük muhafaza memurlarının emekli olduktan sonra zati silah edinebilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.

Ayrıntılar geliyor...
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