AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye gönderdi

Gelen son dakika haberine göre; AK Parti yargı paketi taslak metnini istişare için MHP'ye gönderdi. AK Parti, MHP'den sonra yargı paketini, CHP ve İYİ Parti'ye götürecek.

Tüm kamuoyunun merakla takip ettiği ve beklediği 'Yargı Paketi' konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. AK Parti yargı paketi taslak metnini istişarelerde bulunmak için MHP'ye gönderdi. AK Parti, MHP'den sonra yargı paketini, CHP ve İYİ Parti'ye götürecek.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. AK Parti, yargı paketi taslak metnini istişare için MHP'ye sundu. Mehmet Muş, "HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz" dedi.

"ORTAK KONSENSUSLA GEÇMESİNDEN YANAYIZ"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, geçtiğimiz günlerde yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek "Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" diye konuştu.

Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz" sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı.

Bostancı, yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme ise olmadığını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçmesi durumunda idam düzenlemesini onaylayacağını söylemişti.

"CEZALARIN İNFAZINDA ORTAK MUTABAKAT UMUYORUZ"

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısındaki fazlalığa da değinen Bostancı, "Cezaevlerindeki insan sayısı 300 bine ulaşmış görünüyor. Cezaların infazına ilişkin Meclis'te bu konuda ortak mutabakatın çıkmasını umuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

BAKAN GÜL AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketine yönelik Gül, "belgedekilerin hepsinin bir pakette yer alacağı" algısının bulunduğunu belirtti.

Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor." bilgisini paylaştı. İcra işlemlerine, alternatif çözüm yollarına yönelik paketlerin de gündeme geleceğini bildiren Gül, belgedekilerin paketler halinde ortaya konacağını söyledi.