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Son dakika: Yargı paketinde yeni gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
YARGI PAKETİNDE YENİ GELİŞME

Son dakika haberi... Yargı paketinde yeni bir gelişme yaşandı. Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı paketi taslak metnini Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a teslim etti.

, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını 'ye iletti.

AK Parti, Yargı Reformu ve Strateji Belgesi olarak bilinen değişiklik taslak metnini, MHP'den sonra CHP'ye de iletti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 38 maddeden oluşan ve 15 ayrı kanunda değişiklik öngören taslak metnini, CHP'ye götürdü.

Taslak metni CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç teslim aldı. AK Parti, önümüzdeki hafta taslak metnini İYİ Parti grubuna da sunacak.
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