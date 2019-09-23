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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: İkiyüzlülerden soracak hesabımız var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
İKİYÜZLÜLERDEN SORACAK HESABIMIZ VAR

haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kapalı yüzme havuzunun açılışında konuştu.

Oktay, "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var." dedi.

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