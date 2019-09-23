CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde torpil skandalı!

Yerel seçim öncesi verdiği vaatleri yerine getirmeyen Ekrem İmamoğlu yine sözünü tutmadı. CHP' İl Başkanlığı, kendi belediyelerine "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınacak isimleri önce bize bildirin" yazısını gönderdi.

"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla gelen yaptığı zamlar ve işçi kıyımlarıyla skandallara imza atan CHP'nin İBB başkanı Ekrem İmamoğlu yine sözünü tutmadı. "Partizanlık ve torpil olmayacak" diyen İmamoğlu, başkan seçilince sözünü yedi.

"Kaybedecek bir dakikamız bile yok" diyen ancak seçimi kazandıktan sonra tatil yapan geldiğinde ise işçi kıyımlarına başlayan İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye işçi alımları için CHP İl Yönetimi devreye girdi.

CHP'li belediyelere bir yazı gönderdi. CV'lerin önce kendilerine verilmesini istedi. Skandalı İmamoğlu da kabul etti: Yanlış yapan bedelini öder!

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