Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
Gelen son dakika haberine göre; Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada Zap bögelsine yapılan hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."
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