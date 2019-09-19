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Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist yok edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
HAVA OPERASYONU! İNLERİNDE VURDUK

Gelen son dakika haberine göre; Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

, bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklama:

"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kuzey Irak'a hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: Pençe-3 Operasyonu'nda yeni safha SON DAKİKA: PENÇE-3 OPERASYONU'NDA YENİ SAFHA
Pençe-3 Harekatı'nda sıcak gelişme PENÇE-3 HAREKATI'NDA SICAK GELİŞME

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