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Son dakika: Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
ŞIRNAK'TA 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberine göre; 'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 9 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 9 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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