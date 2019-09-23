Son dakika: Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Son dakika haberine göre; Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 9 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 9 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
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