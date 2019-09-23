Başkan Erdoğan'dan ABD’de Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşmasında flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşmasında hitap etti. Burada flaş mesajlar veren Erdoğan, "Pasaportumuz, ülkelerimiz ayrı olsa da yönümüz bir kıblemiz birdir. Hiçbir kimse bizim yıllardır süren kardeşliğimize el süremez." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Terör örgütlerini TIR’lar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları göremiyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler, söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor." açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunan Başkan Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince Hilton Midtown Otel'de düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmaya "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun" diyerek başladı.

"Bugün New York'ta Amerika'nın dört bir yanından gelmiş kardeşlerimle, vatandaşlarımla, soydaşlarımla kucaklaşmanın coşkusu ve heyecanı içindeyim." diyen Erdoğan, etkinliği düzenleyen Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yetkililerine teşekkür etti.





Katılımcılara, Türkiye'deki kardeşlerinin, akrabalarının, dostlarının selamlarını, Ankara'nın, Gaziantep'in, Hatay'ın, Mardin'in, Rize'nin, Diyarbakır'ın muhabbetlerini getirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Sizlere 566 yıldır semalarından 'Allahuekber' nidalarının eksilmediği, Fatih'in emaneti, tüm dünyanın gözbebeği İstanbul'un selamını getirdik. 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her birinin hasretini, özlemini bugün bir kez daha New York'a taşıdık." diye konuştu.

Salonu dolduran tüm vatandaşlara ahde vefaları için teşekkür eden Erdoğan, aynı şekilde kendilerini muhabbetle kucaklayan Amerika İslam toplumunun üyelerine şükranlarını sundu.

Salonda Afrika'dan, Asya'dan, Latin Amerika'dan, Orta Doğu'dan özellikle gelip Amerika'ya yerleşenler olduğunu belirten Erdoğan, kendisinden önce konuşan Kuzey Amerika Müslüman Birliği Lideri ve New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj'ın siyah olmakla iftihar ettiğini söylediğini hatırlattı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Amerikan İslam toplumunun giderek daha örgütlü hale geldiğini, iş birliği içinde hareket etmeye özen gösterdiğini müşahede ediyorum.

Ne siyahın beyaza, ne de beyazın siyaha karşı üstünlüğü yoktur, ittika ile olur.

Pasaportumuz, ülkelerimiz ayrı olsa da yönümüz bir kıblemiz birdir. Hiçbir kimse bizim yıllardır süren kardeşliğimize el süremez.

Hakkımızı aramazsak, onurumuzu savunmazsak kimse onları bize lütuf olarak vermeyecek.





11 Eylül terör saldırılarının ardından sizler oldukça çetin bir sınav verdiniz, sıkıntılı günler yaşadınız, bu haksızlıklara karşı mücadele ederken hukuktan ayrılmadınız. Her imtihan doğru değerlendirildiğinde aynı zamanda bir imkandır. Bu imtihan özellikle hepimize eksiklerimizle beraber güçlü taraflarımızı da göstermiştir.

Müslümanlar, birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabildiklerine şahit oldu.

Batı toplumlarında Müslümanlara karşı önyargıların zemin kazandığını görüyoruz.

Bazı terör örgütleri üzerinden özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor. Terör örgütlerinin katlettiği masumların neredeyse tamamı Müslümanlardır.

Terör örgütlerini silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında parmağı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyorlar.







"KİMSE BATILI ÜLKELERDEN ARTAN İSLAMOFOBİYE BİGANE KALAMAZ"

Emperyalistlere taşeronluk yapan örgütlerin hayatını kararttığı insanlar bizim kardeşlerimizdir.

Kimse batılı ülkelerden artan İslamofobiye bigane kalamaz, kalmamalıdır. Neo-Nazi örgütler bugün insanlık için DEAŞ kadar tehlikelidir. DEAŞ, El Kaide ile verilen mücadele bunlara karşı da gösterilmelidir.

Irkçılık, ayrımcılık Müslümana yakışmaz. İslam bir barış dinidir. Barış dini İslam'a kimse herhangi bir gölgeye indiremez, kardeşini sırtından hançerleme Müslümana asla yakışmaz.

Keşmir'in acısı, Arakan'ın acısı, Filistin'in acısı, dünyanın neresinde olursa olsun Suriye'nin acısı bizim acımızdır. Yanlarında olmaya mecburuz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

Bugün Türkiye kimliğine bakmadan zalimin karşısında, mazlumun yanındadır. Suriyeli mazlumlara sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açtık. Ülkemizdeki sığınmacıların 3,6 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor.



"ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"



Terör örgütlerini TIR'lar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları göremiyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler, söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor.



ERDOĞAN'DAN FLAŞ FETÖ MESAJI



15 Temmuz gecesi 251 insanı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz. 2 bin 193 gazimizin kanını yerde bırakmayacağız. Adalet önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmayacağız. Pensilvanya'daki teröristbaşının ülkemize iade edilmesi, konusunda gerekeli adımları attık, atmayı sürdürüyoruz.



CEMAL KAŞIKÇI VE MURSİ MESAJI

Birileri istemese de Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz, hiçbir güç bizi Kudüs davasını aramaktan alıkoyamaz. Holokost'a nasıl bakıyorsak Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirenlerin katliamlarına aynı gözle bakıyoruz.



"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Her platformda Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Bu meseleye en güçlü şekilde sahip çıkıyoruz. Türkiye olarak ilkeli ve tutarlı dış politikamızla her şart altında doğruları söyleyecek, doğruları savunacağız.