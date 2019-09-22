23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu’nda neler olur?

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? 23 Eylül sonbahar ekinoksunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar ekinoks ne demek sorusuna yanıt aramaya başladı. 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu’nda neler olur? Gece ve gündüzün eşitlendiği 23 Eylül, Kuzey Yarımküre’de geceler gündüzden uzun olmaya başlayacak. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır. İşte, 23 Eylül Ekinoksu nedir sorusunun yanıtı!

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? 23 Eylül tarihine girilmesiyle birlikte 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu yaşanmaya başlandı. Peki, ekinoks ne demek? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'nda neler olur? Gece ve gündüz sürelerinin eşitleneceği 23 Eylül Ekinoksu hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, ekinoks ne demek? Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketlerine bakıldığında, önceden belirli bazı tarihler oldukça büyük önem taşır. Bu tarihlerin en önemlilerinden bazıları ise, 21 Mart ve de 23 Eylül tarihleridir.

GOOGLE TARAFINDAN UNUTULMADI

23 Eylül "Sonbahar Ekinoksu" Google tarafından Doodle oldu.

23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR?

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

SONBAHAR EKİNOKSU'NDA NELER OLUR?

23 Eylül Ekinoks durumunda, bazı olaylar meydana gelmektedir. Bu tarihte, Güneş öğle saatlerinde Ekvatora dik açılarla düşmektedir. Bu nedenden dolayı da, Ekvator boylarında gölge boyu sıfıra düşer. 23 Eylül Ekinoksunun ardından, Güneş ışınları Ekvator çizgisinin güneyi olan Güney Yarım Küreye dik düşmeye başlamaktadır. Bu da, Güney Yarım Küre için ilkbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Kürede ise Sonbahar mevsimi başlamaktadır.

Yine bu ekinoks tarihinin ardından, Güney Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlamaktadır. Bu durum, Kuzey Yarım Küre için ise tam tersidir. Dünyanın karanlık yarısı ile aydınlık yarısını birbirinden ayıran aydınlanma çemberi, Dünyanın her iki kutup noktasına da teğet geçer. Bu da, iki kutup noktasında da Güneşin görülmesi anlamına gelmektedir.

Bir diğer ekinoks, tarihi olan 21 Mart tarihinin özellikleri daha detaylı incelendiğinde ise, öncelikle Güneş ışınlarının bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küreye dik düşmeye başlandığı görülmektedir. Yine bu tarihte Kuzey Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlamaktadır. Bu durum, Güney Yarım Küre içinse tam tersi bir durumdur. 23 Eylül itibariyle Kuzey Yarım Küre Sonbahar, Güney Yarım Küre ise İlkbahar mevsimine girmektedir.

EKİNOKS NE DEMEK?

Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- "eşit" ve -noct "gece") kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir. Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey Yarımküre'de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre'de yaz başlarken Güney Yarımküre'de kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre'de yaz biter, sonbahar başlar. Güney Yarımküre'de ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre'de kış başlarken Güney Yarımküre'de yaz başlar.

EKİNOKS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.

Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile)

Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.

Gel-git genliği en fazladır.

Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

Türkiye'de saat 12:00 'de oluş gölge boyu cismin boyuna en yakındır.