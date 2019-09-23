Başkan Erdoğan'dan ABD'de kritik açıklamalar: Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında Türken Vakfı’nın geleneksel yemeğinde davetlilere hitap etti. Erdoğan, "Bu ülkede ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi bulunuyor. FETÖ'cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemeye çalıştıklarını biliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu örgütün ipliğini tüm dünyada ortaya çıkarmakta kararlıyız. Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katiller ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında Türken Vakfı'nın geleneksel yemeğinde davetlilere hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



"REFORMİST BİR EĞİTİME GEÇMİŞ BULUNUYORUZ"

Devlet olarak tüm gençlerimizin eğitim öğretim imkânlarını geliştiriyoruz. Daha özgürlükçü, daha yenilikçi, reformist bir eğitime geçmiş bulunuyoruz. Hayatta en büyük zenginlik para biriktirmek değil, sağlam dostlukların olmasına bağlıdır.





"HİÇ KİMSENİN HAYALLERİNİZİ ÇALMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİN"

Kalpleri bir, hedefleri, inançları, umut ve sevdaları bir topluluğun aşamayacağı hiçbir engel yoktur.

Bir insanı güçlü yapan düşünceleridir. İnsan hayal kurabildiği müddetçe vardır, canlıdır, diridir. Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına asla müsaade etmeyin.



"FETÖ'CÜ ALÇAKLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATIN"



Bu ülkede ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi bulunuyor. FETÖ'cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu biliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu örgütün ipliğini tüm dünyada ortaya çıkarmakta kararlıyız. İşledikleri suçların hesabını tek tek soracağız. Yoğun bir diplomasisi ABD'de devam ediyor. FETÖ'cü alçakların gerçek yüzünü anlatmanızı istiyorum.



Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katiller ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız.