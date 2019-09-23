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Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Başkan , Genel Başkanı ’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan görüşmede, Bahçeli’den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York şehrinde bulunan Başkan , Genel Başkanı 'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD'nin New York şehrinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Erdoğan, Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.

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