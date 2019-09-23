Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yangın!
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Zincirlikuyu metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın Zincirlikuyu Metrobüs durağı Kadıköy istikametindeki yaya asansöründe saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
Bozuk olduğu için evsizler tarafından barınak olarak kullanılan asansörden dumanlar geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Güvenlik görevlileri yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle yaptı.Olay yerine gelen itfaiye kısa sürede yangını söndürdü.
Yangına neden olan giysi ve battaniyeler ise asansörden çıkartıldı.
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