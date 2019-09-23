23 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yangın!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
ZİNCİRLİKUYU METROBÜS DURAĞINDA KORKUTAN YANGIN!

Zincirlikuyu metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı. kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zincirlikuyu Metrobüs durağı istikametindeki yaya asansöründe saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Bozuk olduğu için evsizler tarafından barınak olarak kullanılan asansörden dumanlar geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Zincirlikuyu metrobüs durağındaki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı | Video ZİNCİRLİKUYU METROBÜS DURAĞINDAKİ YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI | VİDEO

Güvenlik görevlileri yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle yaptı.

Olay yerine gelen itfaiye kısa sürede yangını söndürdü.

Yangına neden olan giysi ve battaniyeler ise asansörden çıkartıldı.
Son dakika: Zincirlikuyu metrobüs durağında yangın paniği SON DAKİKA: ZİNCİRLİKUYU METROBÜS DURAĞINDA YANGIN PANİĞİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN