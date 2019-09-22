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Siirt'te teröristlere hava destekli operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
SİİRT'TE TERÖRİSTLERE HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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