Siirt'te teröristlere hava destekli operasyon
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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