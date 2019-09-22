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FETÖ'cüler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
FETÖ'CÜLERİN CEPHANELİĞİ YAĞMALA ANI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında (KKK) cephanelik kapısını spiral makinesi ve balyozla kıran darbecilerin, yüklü miktarda mühimmat yağmaladıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, darbe girişiminin ilk saatlerinde bir grup darbeci, karargahın cephanelik kapısını kontrol ediyor. Darbeciler saatler 23.12'de anahtarını bulamadıkları kapıyı kırmak için balyozla vurmaya başlıyor.

Kapıyı bu şekilde açamayacaklarını anlayan darbeciler, bu kez metal kesiminde kullanılan spiral makinesini devreye sokuyor. Olay yerine uzatma kablosu getiren darbeciler, ardından spiralle kapı menteşelerini kesmeye başlıyor.

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UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA CEPHANELİĞE GİRİYORLAR

Uzun süren uğraşın ardından yeniden balyoz kullanan darbeciler, kapısını bu şekilde kırdıkları cephaneliğe giriyor. Saatler 03.00'ü gösterdiğinde darbeci grup, buradaki mühimmat kutularını önce dışarıya çıkarıyor, ardından cephanelik bölgesine gelen bir minibüs ve iki hafif ticari araca yerleştiriyor.

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MÜHİMMATLARI HELİKOPTERE YÜKLEDİLER

Bu araçlarla taşıma işlemini birkaç kez tekrarlayan darbeciler, saat 05.25'te gasbettikleri mühimmatın bir kısmını başka birliklere ulaştırması için helikoptere yüklüyor. Aynı saatlerde aynı model bir helikopterin, Genelkurmay Başkanlığı karargahına mühimmat takviyesi yaptığı daha önce ortaya çıkmıştı.

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KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına 19. devam ediliyor.

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni", "'yi" ve " Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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