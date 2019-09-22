İstanbul Havalimanı Polonya'nın Merkez Havalimanı'na ilham oluyor
Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Wild, İstanbul Havalimanı'nın finansal yapısının, Varşova yakınlarında yapılacak Merkez Havalimanı için ilham verici olduğunu belirtti.
Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Varşova'nın 45 kilometre dışında, güneybatı yönünde inşa edilmesi ve ilk aşamada yılda 45 milyon yolcu kapasitesine sahip olması beklenen Merkez Havalimanı projesini kendisinin yönettiğini ve bu havalimanının son teknolojiler kullanılarak yapılacağını söyledi.
Türk Hava Yolları'nın Doğu Avrupa'da aktif olduğuna işaret eden Wild, Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri olacak Merkez Havalimanı için THY ve yer hizmetleri veren başka bir Türk şirketi ile temas halinde olduklarını bildirdi.
"Doğu'dan Avrupa Birliği'ne (AB) açılan kapı" olarak tanımlanan Polonya'nın geçen yıl hava taşımacılığında Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülke olduğunu belirten Wild, "Kapasiteyi artırarak bundan faydalanmak istiyoruz. Dünyadaki diğer hava bağlantı noktalarıyla iş birliği de yapmak istiyoruz. Bunlardan birisi de İstanbul Havalimanı." diye konuştu.
"İSTANBUL HAVALİMANI EN YAKIN ÖLÇÜT OLACAK"
Mikolaj Wild, İstanbul Havalimanı'nı hem finansal hem de "Avrupa'daki en büyük PPP projesi olması" yönünden dikkatlice incelediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak. İstanbul Havalimanı'nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. İstanbul'daki projede yer alan şirketlerle iş birliğini de masaya yatırıyoruz. Bazı şirketler, İstanbul Havalimanı projesini en iyi projeleri olarak gösteriyorlar. Aynı zamanda havalimanının negatif yönlerine de bakıyoruz. İstanbul Havalimanı, bizim için en yakın ölçüt olacak."
TÜRK ŞİRKETLERİNE ORTAKLIK ÇAĞRISI
Polonya Altyapı Bakanı Yardımcısı Wild, Polonya Merkez Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na rakip olacağı konusundaki analizlere katılmadıklarını belirterek, "Bunun nedeni, iki ülkenin değişik coğrafi bölgelerde bulunması ve hedefimizin AB'deki yolcular olması." dedi.
Polonya'da başta Varşova metrosu olmak üzere inşaat sektöründe önemli işlere imza atan Türk şirketi Gülermak AŞ'den çok memnun olduklarını dile getiren Wild, ülkenin 90 milyar avroluk lojistik yatırımları için Türk şirketlerine ortaklık çağrısında da bulundu.
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