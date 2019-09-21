Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan büyük operasyon
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin görev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu" gerçekleştirildi. 7 bin 495 ayrı adrese yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. 7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin görev aldığı operasyonda, 7 bin 495 ayrı adrese arama gerçekleştirildi.
2 BİN 806 ŞAHIS YAKALANARAK ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİ
Adam öldürme suçundan 33, hırsızlık suçundan 244, yaralama suçundan 360, cinsel suçlardan 58, yağma suçundan 48, dolandırıcılık suçundan 88, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 101, kaçakçılık suçundan 45, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 20, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 şahıs bulundu.
Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 653 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 331 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 119 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 30 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere; bin 139'u hükümlü, bin 667'si yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi. Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 7 çocuk ve 22 yetişkin şahıs da bulundu.
ARAMALARDA RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan bu operasyonlarda, 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 447 adet mermi, 2 kesici/delici alet, 7 kuru sıkı tabanca, 24 gram eroin, 52 kök kenevir ve 498 gram esrar ele geçirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Vizesiz Avrupa’ya 6 adım kaldı
- Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
- Gara'da 2 terörist öldürüldü
- Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?
- Minik Leyla'nın davasında yeni gelişme: Amcası tutuklandı
- Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'i ziyaret edecek
- Kundakçı terörist örgütten talimat aldığını itiraf etti
- Başkan Erdoğan'ın kritik zirve öncesi hareketlilik arttı!
- "O annelerin acılarını en iyi biz anlarız"
- Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında yeni karar
- KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar olacak, artacak mı?
- Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?
- İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
- Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını
- Hercai 14. yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan’ın aşkına büyük engel…
- Göztepe, Konyaspor'u 1-0 yendi
- OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR’dan işsiz annelere aylık 2400 TL’ye yakın harçlık!
- Hercai 13. bölüm izle! Hercai 13. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay sağlık durumu! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında?
- Hercai bu akşam var mı? 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai yeni sezon başlıyor mu?