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Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
ERZURUM'DA AYI SALDIRISI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika haberi... 'da ayı dehşeti yaşandı. Erzurum'un Uzundere ilçesinde ayının saldırması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ulubağ Mahallesi'nde (81), evinin bahçesinde karşısına aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.

Öneş'in yardım çığlıklarını duyan eşi Gülsün Öneş de bağırarak çevreki komşularından yardım istedi.

Mustafa Üneş'i ağır şekilde yaraladıktan sonra bahçeden kaçan ayı, bölgedeki bir arazide ceviz toplayan Ayşe ve Murat Yıldız çifti ile karşılaştı.

Karşılaştığı çifti de yaralayan ayı, daha sonra kaçıp uzaklaştı.

112 Acil Servis görevlilerince ilçedeki bir hastaneye kaldırılan yaralılar, daha sonra 'daki hastanelere sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Mustafa Öneş hayattını kaybetti. Yıldız çiftinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA

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