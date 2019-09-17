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Isparta'da uyuşturucu satıcılarına baskın! 13 adrese eş zamanlı operasyon...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2019
UYUŞTURUCU SATAN 17 KİŞİYE GÖZALTI

’da "Torbacı" olarak tabir edilen satıcılarına yönelik 13 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dün Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hedef şahısların yakalanması amacıyla 13 değişik adreste yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheli şahıstan, 17'si yakalanırken, firari 2 şüpheli şahıs için arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yakalanan 17 şüphelinin, ' ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındığı ve yapılan soruşturma sonucu, şüphelilerle birlikte 46 parça halinde 38 gram eroin maddesi, 11 parça halinde 101.5 gram metamfetamin maddesi, 8 adet extacy hap, 0.5 gram esrar maddesi, 23 adet madde kullanmakta faydalanılan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 16 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

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